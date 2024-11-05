Иран приговорил трех человек к смертной казни за участие в убийстве ведущего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был убит в ноябре 2020 года.

Как сообщают судебные власти Ирана, приговор вынесен судом Урмии, однако он пока не вступил в силу и находится на стадии апелляции.

Согласно официальному представителю судебной власти Асгару Джахангиру, трое осужденных были признаны виновными в шпионаже в пользу Израиля и организации контрабанды в Иран оборудования, использованного для совершения убийства под видом алкогольных напитков.

Из восьми арестованных по этому делу именно эти трое, как утверждается, принимали непосредственное участие в подготовке нападения.

Фахризаде был убит на шоссе неподалеку от Тегерана; Иран сразу же возложил ответственность за убийство на Израиль, который, по данным Тегерана, использовал бомбу и пулемет с дистанционным управлением.

На момент убийства ученый находился под санкциями США из-за его участия в ядерной программе Ирана.