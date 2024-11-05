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В Иране троих приговорили к казни за убийство физика-ядерщика
В Иране три человека были приговорены к смертной казни за участие в убийстве видного ученого в 2020 году. Тегеран ранее обвинил в убийстве Израиль
В Иране троих приговорили к казни за убийство физика-ядерщика
Фото: Reuters / Others
5 ноября 2024 г.

Иран приговорил трех человек к смертной казни за участие в убийстве ведущего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был убит в ноябре 2020 года.

Как сообщают судебные власти Ирана, приговор вынесен судом Урмии, однако он пока не вступил в силу и находится на стадии апелляции.

Согласно официальному представителю судебной власти Асгару Джахангиру, трое осужденных были признаны виновными в шпионаже в пользу Израиля и организации контрабанды в Иран оборудования, использованного для совершения убийства под видом алкогольных напитков.

Из восьми арестованных по этому делу именно эти трое, как утверждается, принимали непосредственное участие в подготовке нападения.

Фахризаде был убит на шоссе неподалеку от Тегерана; Иран сразу же возложил ответственность за убийство на Израиль, который, по данным Тегерана, использовал бомбу и пулемет с дистанционным управлением.

На момент убийства ученый находился под санкциями США из-за его участия в ядерной программе Ирана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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