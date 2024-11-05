Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью РИА Новости о начале процедуры назначения нового посла в США. Это заявление последовало после освобождения 10 октября Анатолия Антонова от должности посла, которую он занимал с 2017 года.

«Помним о том, что на наших двух странах как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира. Это предопределяет необходимость дипломатических контактов и функционирования посольств в Москве и Вашингтоне. Невзирая на глубокий кризис в отношениях, рвать их в Вашингтоне все-таки не готовы. Если этот подход сохранится, новый посол России в Соединенных Штатах будет назначен своевременно. Необходимые внутренние процедуры начаты», — отметил Лавров.

Говоря о предстоящих президентских выборах в США, министр подчеркнул, что обе американские партии придерживаются «антироссийского и русофобского курса», где Украина играет центральную роль в «гибридной войне» против России.

Особое внимание Лавров уделил вопросу возможной передачи Украине западного дальнобойного оружия. «Если это оружие будет применено, это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией уже открыто, без всяких прикрытий в виде «наемников», «добровольцев» и советников под «чужими флагами». Это окончательно разоблачит истинную суть происходящего», — заявил дипломат.

Министр также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнув роль БРИКС в урегулировании израильско-палестинского конфликта. По его словам, страны БРИКС с начала кризиса в октябре прошлого года выступили единым фронтом в защиту прав гражданского населения Газы и предложили резолюцию в Совбезе ООН о прекращении огня, которая была заблокирована США.

Касаясь ситуации на Южном Кавказе, Лавров отметил, что окончательный текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном еще не согласован из-за застарелой вражды и потерь, понесенных обеими странами.