Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отставке министра обороны Йоава Галанта. На его место, как сообщается, предложено поставить Исраэля Каца, который до этих пор возглавлял израильский МИД. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.

«Между нами были обнаружены существенные пробелы в управлении предвыборной кампанией, и эти пробелы сопровождались заявлениями и действиями, противоречащими решениям правительства и решениям кабинета министров. <...> Они привлекли внимание общественности, и, что еще хуже, они стали известны врагу — наши враги извлекли из этого большую пользу», — заявил Нетаньяху.

Пост министра иностранных дел, как сообщается, будет передан Гидеону Саару, который известен как сторонник еще более жесткой политики Израиля в отношении Палестины. Саар успел побывать соратником Нетаньяху по партии «Ликуд», а позднее и оппонентом премьера.

«Большинство оппозиции не разделяет мои взгляды на ведение войны, — заявлял Саар. — Я считаю, что ситуация в Газе требует более жестких действий».

Представители оппозиции осудили заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху об увольнении министра обороны Галанта и замене его Кацем.

«Выходите на улицы», - пишет в твиттере председатель партии «Демократы» Яир Голан после заявления Нетаньяху.

«Политика в ущерб национальной безопасности», - говорит председатель партии «Национальное единство» Бенни Ганц, бывший член уже несуществующего военного кабинета Нетаньяху.

«Нет такой низости, до которой это правительство не опустится», - добавляет депутат от «Национального единства» Орит Фаркаш Хакоэн.