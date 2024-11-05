Супруга президента Турции Эмине Эрдоган вместе с супругой президента Кыргызстана Айгуль Жапаровой посетили Национальный центр охраны материнства и детства в Бишкеке. В сопровождении заместителя министра здравоохранения Кыргызстана Бубужан Арыкбаевой и директора центра Шайырбека Сулейманова они осмотрели медицинское учреждение.

Эмине Эрдоган пожелала скорейшего выздоровления находящимся на лечении матерям и детям, а также провела краткую беседу с врачами и медицинским персоналом центра. Медики выразили благодарность Турции за поддержку в области обучения специалистов.

В центре, находящемся под патронажем Айгуль Жапаровой, работают 1300 сотрудников, включая 300 врачей, 600 медсестер и вспомогательный персонал. Медицинское учреждение на 749 коек включает отделения акушерства, гинекологии, неонатологии, педиатрии и детской хирургии. Ежегодно здесь принимают 5 тыс. родов, лечат 35 тыс. женщин и детей, а также оказывают консультационные услуги более чем 150 тыс. детей.

После визита Эмине Эрдоган написала в своем аккаунте в X: «Вместе с уважаемой супругой президента Кыргызстана Айгуль Жапаровой мы находились под величественной крышей, служащей будущим поколениям. Мы пожелали скорейшего выздоровления матерям и детям, проходящим лечение в центре. Надеюсь на дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами в области здравоохранения, как и в других сферах. От всего сердца поздравляю всех сотрудников больницы, которая является одним из крупнейших и наиболее комплексных медицинских центров страны, открывающим двери к исцелению матерям и их детям».