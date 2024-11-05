Власти США расследуют серию ложных сообщений, поступивших в день выборов, о заложенных бомбах на избирательных участках в штате Джорджия.

Сообщения о минировании участков поступили утром 5 ноября, в разгар голосования, что вынудило местные власти экстренно реагировать, временно закрыв несколько участков и проведя эвакуацию. Однако после проверки было установлено, что угрозы оказались ложными, и вскоре избирательные участки возобновили работу.

Министр внутренних дел штата Джорджия Бред Раффенспергер заверил, что власти будут пресекать любые попытки помешать проведению выборов.

«Мы слышали несколько угроз российского происхождения. Мы не думаем, что угрозы реальны, но в интересах общественной безопасности мы всегда проверяем такое, и мы будем продолжать быть очень ответственными, когда узнаем о подобных вещах, — сказал он. — Мы установили источник, и он был из России».

Раффенспергер не стал уточнять, как именно власти определили, что сообщения об угрозах взрыва исходили из России.

По данным полиции округа Фултон, недостоверные угрозы стали причиной временного закрытия избирательных участков в общественном центре Этрис и начальной школе Гуллатт в Юнион-Сити, недалеко от Атланты. По данным Бюро переписи населения США, население Юнион-Сити почти на 90 % состоит из чернокожих.

В заявлении ФБР говорится, что агентство знает об угрозах, но их источник не уточняется.