При авиаударе Израиля по жилому зданию в городе Барджа района Шуф в центральном Ливане погибли 15 человек, сообщило Министерство здравоохранения страны.

По информации ведомства, десятки мирных граждан получили ранения.

Ранее сегодня израильские силы нанесли серию ударов по различным районам Ливана. Три человека погибли при авиаударе по городу Хуртаала в регионе Бекаа на востоке страны.

Израильская авиация также атаковала город Дейр-Захрани в районе Набатия и город Анкоун в районе Сайда. Артиллерийскому обстрелу подверглись город Бинт-Джбейль и прилегающие территории, а также окрестности города Марун-эль-Рас.

С октября 2023 года число погибших в Ливане в результате израильских ударов превысило 3 000 человек, более 13 500 получили ранения. Эскалация конфликта началась после начала израильского наступления в секторе Газа, а 1 октября Израиль начал наземное вторжение в южный Ливан.