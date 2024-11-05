В день президентских выборов в США более 250 военнослужащих Национальной гвардии мобилизованы для поддержки избирательного процесса в 15 штатах, сообщает CNN. По информации представителя Нацгвардии, развертывание сил проведено в Алабаме, Аризоне, Делавэре, Гавайях и других штатах.

«Чуть менее половины военнослужащих помогают в выполнении задач кибербезопасности», — заявил представитель ведомства. Еще 85 бойцов находятся в режиме готовности в Колорадо, Вашингтоне, Флориде и Неваде.

ФБР сообщило о поступлении угроз о минировании избирательных участков в нескольких штатах. «Многие из этих угроз, похоже, поступают с российских почтовых доменов. На данный момент ни одна из угроз не была признана достоверной», — заявила представитель бюро Саванна Симс.

Бюро также опровергло подлинность видео с поддельной символикой ФБР, призывающего «голосовать дистанционно» из-за террористической угрозы, и фальшивый пресс-релиз о сговоре в тюрьмах трех штатов с целью подтасовки голосов заключенных.

«Попытки обмануть общественность ложной информацией об оценках угроз и деятельности ФБР направлены на подрыв нашего демократического процесса и подрыв доверия к избирательной системе», — говорится в заявлении.

Дополнительную напряженность внесло задержание человека, пытавшегося проникнуть в Центр посетителей Капитолия с легковоспламеняющимися жидкостями, зажигалкой и сигнальным пистолетом. По словам шефа полиции Капитолия Дж. Томаса Мангера, у задержанного были документы для передачи Конгрессу, и он, возможно, планировал устроить поджог.