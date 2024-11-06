Жители Израиля жгут костры, протестуя против увольнения министра обороны

Тысячи израильтян вышли на улицы и перекрыли основные дороги и магистрали, а также разожгли костры рядом с резиденцией Нетаньяху в знак несогласия с увольнением министра обороны Йоава Галанта. Местные СМИ сообщают о столкновениях между силовиками, протестующими и водителями, застрявшими на перекрытых дорогах. Премьер Нетаньяху объяснил увольнение Галанта «кризисом доверия». На его место он назначил своего союзника Исраэля Каца, который занимал пост министра иностранных дел. Кац известен своей жестокой и радикальной позицией по отношению к палестинцам. #митинг #израиль #увольнение #галант #кац #минобороны #беспорядки