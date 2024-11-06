ПОЛИТИКА
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Камала Харрис делала вид, что разговаривает с избирателем
Камала Харрис подверглась критике в день выборов, когда во время разговора якобы с избирателем она развернула свой телефон к камерам, и все увидели, что на самом деле Харрис не с кем не говорила по телефону, а пользовалась камерой айфона. Инцидент произошел в штаб-квартире Демократического национального комитета в Вашингтоне, куда Харрис заглянула поздно вечером в день выборов. #камалахаррис #выборы #сша #конфуз #избиратель #демократы #ложь #trtнарусском
sdfg / Others
6 ноября 2024 г.
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