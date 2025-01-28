Google и Microsoft: технологии, которые меняют ход конфликта

Как IT-гиганты влияют на конфликты в мире? Google и Microsoft предоставили израильской армии доступ к своим новейшим технологиям искусственного интеллекта и облачным сервисам. Эти действия вызывают споры, протесты сотрудников и серьезные вопросы об этике корпораций. Узнайте все подробности в нашем видео. #Google #Microsoft #ИИ #Конфликт #Технологии #ПроектNimbus #Этика #Новости #Израиль #Газа