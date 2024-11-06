Цена биткойна (Bitcoin, BTC) достигла нового максимума на фоне предварительных итогов президентских выборов в США, где лидирует Дональд Трамп.

По данным криптовалютной биржи Binance, стоимость биткойна выросла на 9,31%, составив $74,352 к 7:02 по Стамбулу.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 марта 2024 года на уровне $73,777.

Рост курса биткоина усилился на фоне поддержки криптовалютной отрасли Трампом, который в своей кампании активно высказывался в ее пользу и принимал пожертвования в криптовалюте.

В сентябре FOX Business снял сюжет, где Трамп расплачивается криптовалютой, что стало частью его пиар-кампании.

Кандидат от демократов Камала Харрис, напротив, почти не касалась темы криптовалют. В криптосообществе недовольны текущей администрацией из-за многочисленных ограничений и судебных исков.

По последним данным, Трамп лидирует, набрав 230 голосов выборщиков против 210 у Харрис, а также занимает первенство во всех колеблющихся штатах, а в одном из них — Северной Каролине — одержал окончательную победу.