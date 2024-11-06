Утром 6 ноября российские Telegram-каналы сообщили о взрывах и звуках, похожих на выстрелы, в Дагестане. По их данным, над Каспийском был перехвачен беспилотный летательный аппарат, предположительно запущенный из Украины.

Глава республики Сергей Меликов спустя несколько часов подтвердил, что в небе над Каспийском был сбит украинский дрон. Политик призвал местных жителей сохранять спокойствие, полагаться на проверенные источники и не распространять видео инцидента в интернете. Сообщений о пострадавших не поступало.

«В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего. Действует оперативный штаб, я постоянно нахожусь на связи с ответственными органами», — уточнил Меликов.

Как рассказали местные жители Telegram-каналу Baza, около восьми утра в небе над городом раздался взрыв. Затем в Каспийске раздались новые взрывы, но подробностей о них не сообщаются. Telegram-каналы идентифицировали сбитый объект как украинский А-22 «Летучая лисица». По сообщениям, инцидент привел к задержкам трех рейсов в аэропорту Махачкалы.

Примечательно, что от Каспийска до Украины более 1 тыс. километров, что вызывает вопросы о дальности полета дрона и его происхождении. Хотя ранее украинские дроны долетали до Чечни, Татарстана и Башкортостана, преодолевая еще большее расстояние. 31 октября беспилотники атаковали три энергетических объекта в Башкортостане, сообщил глава республики, не уточнив, были ли раненые и нанесен ли ущерб.

Между тем 3 ноября Россия начала масштабное наступление с использованием беспилотников на Украину, задействовав около 100 дронов. Воздушные силы Украины заявили, что за сутки 3 ноября сбили 66 беспилотников и одну ракету.

Министерство обороны России в тот же день сообщило о сбитых 19 украинских беспилотниках в Ростовской, Белгородской и Волгоградской областях. Один человек погиб.