Сербский Нови-Сад охвачен протестами: десятки тысяч человек вышли на улицы второго по величине города Сербии с требованием привлечь виновных к ответственности после трагического обрушения крыши вокзала.

Инцидент произошел 1 ноября: крыша недавно отремонтированного вокзала в Нови-Саде обрушилась на платформу. В результате погибли 14 человек, еще трое получили тяжелые травмы.

Вечером 5 ноября тысячи жителей Сербии вышли на акции протеста, осуждая правительство за халатность и коррупцию.

Протесты начались с минуты молчания, но быстро переросли в массовые выступления, когда демонстранты с плакатами, на которых были написаны лозунги «Вы за это ответите», направились к зданию мэрии. Некоторые бросали петарды, яйца и сигнальные ракеты. Спустя некоторое время к зданию подвезли цистерну и разлили прямо у дверей градоначальника жидкий навоз.

Среди требований протестующих была отставка ключевых чиновников, включая премьер-министра Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича. Министр транспорта Горан Весич ушел в отставку 3 ноября, признав возмущение общественности в связи с происшествием.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы отогнать протестующих от здания. СМИ сообщили о стычках и провокациях.

Лидеры сербской оппозиции, в том числе Мариника Тепич из «Партии свободы и справедливости», заявили, что протест был мирным, но в какой-то момент к демонстрации присоединились провокаторы. Они предположили, что за наиболее агрессивными действиями стояли люди в масках. Тепич подчеркнула, что полиция не стала задерживать предполагаемых провокаторов, что вызвало подозрения в нечестной игре.

Президент Александр Вучич осудил протестующих, пообещав, что виновные будут привлечены к ответственности, и высоко оценил сдержанность полиции.

Критики обвиняют администрацию Вучича в повсеместной коррупции и кумовстве, которые, по их мнению, создали условия, приведшие к трагическому обрушению

Акции протеста распространились и на Белград, где демонстранты отметили здания правительства красной краской, символизирующей кровь жертв.