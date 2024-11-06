Биньямин Нетаньяху вечером 5 ноября уволил главу Минобороны Йоава Галанта, который считался единственным несогласным с политикой премьера в правительстве. Отставка главного критика Нетаньяху открывает путь для усиления влияния ультраправых и ультраортодоксальных фракций, пишут ивритоязычные СМИ.

Галант выступал против Нетаньяху по ключевым вопросам, включая сделку о прекращении огня в ХАМАС и освобождение от обязательной службы для ультраортодоксальных евреев. Министр еще в августе призывал премьера согласиться на перемирие в Газе, однако Нетаньяху отказался.

Увольнение Галанта совпало с президентскими выборами в США, что потенциально может изменить динамику американо-израильских отношений, пишет Haaretz. Неназванный американский чиновник сообщил изданию, что в Вашингтоне были недовольны решением Нетаньяху, которое он принял под шумок в день американских выборов.

Газета отмечает: администрация Камалы Харрис, вероятно, продолжит поддерживать Израиль на том же уровне, что и Байден, в то время как президентство Трампа обещает безоговорочную поддержку, несмотря на личную напряженность в отношениях с Нетаньяху.

Haaretz пишет, что Галант был главным связующим звеном между Тель-Авивом и Вашингтоном, поддерживая тесные контакты с министром обороны США Ллойдом Остином. Уход Галанта может углубить недоверие между странами. Израильские СМИ предполагают, что министр обороны был одним из немногих израильских чиновников, пользующихся доверием в Вашингтоне, при этом, как сообщается, Байден назвал большинство членов команды Нетаньяху «лжецами».

Министр обороны США Остин и Джо Байден ранее выдвинули Израилю ультиматум, требуя улучшить гуманитарные условия в Газе в течение 30 дней. 4 ноября Госдепартамент отметил, что Тель-Авив даже близко не подошел к поставленной цели и по-прежнему блокирует поставки продовольствия и медикаментов в Газу. Нетаньяху, скорее всего, проигнорирует этот ультиматум в случае победы Трампа и еще больше усилит давление на палестинцев и Ливан.