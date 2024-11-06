Президент Сальвадора Найиб Букеле стал первым, кто поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США.

«Поздравляем нового президента Соединенных Штатов! Пусть Бог благословит и направит вас», — написал он на платформе Х, опубликовав совместное фото с Трампом.

Пост Букеле появился вскоре после того, как Fox News объявил предварительные результаты, согласно которым республиканец Трамп набрал 277 голосов выборщиков, превысив необходимый порог в 270 и оставив Камалу Харрис с 226 голосами.

Однако, кроме Fox News, другие медиа, отслеживающие подсчет, пока не подтвердили победу Трампа, так как официально процесс еще не завершен. Тем не менее, газета The New York Times после публикации результатов большинства штатов оценивает вероятность его победы в 95%.

43-летний президент Сальвадора Найиб Букеле, который по происхождению наполовину палестинец, известен своими успехами по борьбе с криминалом в стране с одним из самых высоких показателей уровня преступности в мире к моменту его прихода к власти в 2019 году. Кроме того, при Букеле Сальвадор принял биткойн в качестве официально разрешенного платежного средства, что отражает его благосклонное отношение к криптовалютам в целом и роднит с Трампом, согласно декларируемой последним программе.