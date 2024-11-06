ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Первый поздравивший Трампа лидер — наполовину палестинец
Президент Сальвадора Найиб Букеле стал первым иностранным лидером, кто поздравил Дональда Трампа с победой
Первый поздравивший Трампа лидер — наполовину палестинец
Фото: страница Найиба Букеле на X / Others
6 ноября 2024 г.

Президент Сальвадора Найиб Букеле стал первым, кто поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США.

«Поздравляем нового президента Соединенных Штатов! Пусть Бог благословит и направит вас», — написал он на платформе Х, опубликовав совместное фото с Трампом.

Пост Букеле появился вскоре после того, как Fox News объявил предварительные результаты, согласно которым республиканец Трамп набрал 277 голосов выборщиков, превысив необходимый порог в 270 и оставив Камалу Харрис с 226 голосами.

Однако, кроме Fox News, другие медиа, отслеживающие подсчет, пока не подтвердили победу Трампа, так как официально процесс еще не завершен. Тем не менее, газета The New York Times после публикации результатов большинства штатов оценивает вероятность его победы в 95%.

43-летний президент Сальвадора Найиб Букеле, который по происхождению наполовину палестинец, известен своими успехами по борьбе с криминалом в стране с одним из самых высоких показателей уровня преступности в мире к моменту его прихода к власти в 2019 году. Кроме того, при Букеле Сальвадор принял биткойн в качестве официально разрешенного платежного средства, что отражает его благосклонное отношение к криптовалютам в целом и роднит с Трампом, согласно декларируемой последним программе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us