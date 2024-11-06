Тысячи мигрантов движутся к границе США

В надежде на лучшую жизнь и безопасность. Несколько тысяч мигрантов отправились из приграничного с Гватемалой города Тапачула на север Мексики к американской границе, чтобы попытаться воспользоваться шансом попасть в США до оглашения результатов выборов. Напомним, что накануне кандидат в президенты Трамп пообещал провести «крупнейшую операцию по депортации в американской истории».