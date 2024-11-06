ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Тысячи мигрантов движутся к границе США
В надежде на лучшую жизнь и безопасность. Несколько тысяч мигрантов отправились из приграничного с Гватемалой города Тапачула на север Мексики к американской границе, чтобы попытаться воспользоваться шансом попасть в США до оглашения результатов выборов. Напомним, что накануне кандидат в президенты Трамп пообещал провести «крупнейшую операцию по депортации в американской истории».
Тысячи мигрантов движутся к границе США / Others
6 ноября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us