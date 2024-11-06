Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал поздравления Дональду Трампу с его победой на президентских выборах в США, подчеркнув, что Трамп одержал победу после «тяжелой борьбы».

«Я поздравляю моего друга Дональда Трампа, который после тяжелой борьбы победил на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки и был переизбран президентом США», — написал Эрдоган в своем посте на X.

Турецкий лидер также выразил надежду на укрепление отношений между Турцией и США.

«В эту новую эру, которая начнется благодаря выбору американского народа, я надеюсь, что отношения между Турцией и США укрепятся», — отметил он.

Кроме того, турецкий лидер выразил уверенность в том, что при новом президенте США будет достигнут прогресс в решении региональных и глобальных кризисов.

«Надеюсь, что региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинская война, закончатся», — сказал он, добавив, что верит в усилия для создания более справедливого мира.

В заключение президент Эрдоган пожелал, чтобы выборы принесли пользу не только для народа США, но и для всех союзных стран.

«Желаю, чтобы выборы были благоприятными для народа дружественных и союзных США стран и для всего человечества», — добавил президент.