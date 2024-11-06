У президента России Владимира Путина нет планов поздравлять Дональда Трампа с его предполагаемой победой на выборах в США, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«‎Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами. Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства»‎, — отметил чиновник.

При этом, по его словам, Россия открыта к переговорам с США после победы Трампа, но инициатива должна исходить от американской стороны.

«Это надо не у нас спрашивать. Напоминаю вам слова Путина, его открытость к контактам, диалогу. Это наша последовательная позиция, она хорошо известна в мире. А в остальном давайте дождемся каких-то конкретных действий»‎, — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что планов остановить «‎специальную военную операцию»‎ — так российские власти называют войну в Украине — после победы республиканцев на выборах в США у Москвы нет. Россия намерена судить об изменении подхода Вашингтона по делам, а не по заявлениям Трампа, уточнил пресс-секретарь Кремля.

Он также отверг любые обвинения о вмешательстве России в выборы.

В сентябре Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пообещав быстро положить конец войне в Украине, если его изберут. Хотя Трамп не обозначил конкретных шагов, он утверждал, что и Зеленский, и Путин хотят прекращения конфликта. Республиканец заявил, что его президентство может привести к «справедливому и быстрому урегулированию», но не уточнил деталей, вызвав опасения, что он может подтолкнуть Киев к уступкам России.

Хотя Путин хранит молчание, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев увидел в победе Трампа новую возможность для развития отношений между США и Россией. Он отметил: «Это открывает новые пути для перезагрузки отношений».

Трамп, предварительно набирающий 267 голосов выборщиков, объявил себя 47-м президентом США и получил поздравления от лидеров Турции, Сальвадора, Венгрии, Австрии и Сербии, а также от Эммануэля Макрона из Франции и Биньямина Нетаньяху.