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Зеленский ценит подход Трампа «мир через силу»
Президент Украины поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и выразил поддержку его подходу в решении кризисов и конфликтов
Зеленский ценит подход Трампа «мир через силу»
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото: AP / Others
6 ноября 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с «впечатляющей» победой на президентских выборах США, выразив поддержку подходу Трампа к решению конфликтов.

«Я ценю приверженность президента Трампа подходу «мир через силу» в мировых делах. Это именно тот принцип, который может на практике приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — заявил Зеленский.

«Украина, как одна из сильнейших военных держав Европы, стремится обеспечить долгосрочный мир и безопасность в Европе и Трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников», — добавил украинский лидер.

Тем временем уже объявивший о своем переизбрании на пост главы государства, Дональд Трамп пообещал своим сторонникам остановить войны в мире: «Они сказали, что он начнет войну. Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь останавливать войны».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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