ПОЛИТИКА
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Бен-Гвир: «Победа Трампа - победа Израиля»
Ультраправый израильский министр  поздравил Трампа с победой на выборах и выразил уверенность, что при новом президенте США Израилю удастся аннексия Западного берега реки Иордан
Бен-Гвир: «Победа Трампа - победа Израиля»
Фото: AA / Others
6 ноября 2024 г.

Ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что предполагаемая победа Трампа на президентских выборах США ознаменует для Израиля «полную победу» в войне с палестинцами.

«Пришло время для суверенитета, — заявил ультраправый министр, подразумевая аннексию палестинского Западного берега. — Пришло время для полной победы».

Министр нацбезопасности также призвал ввести смертную казнь для заключенных палестинцев. Бен-Гвир выразил уверенность в том, что старый-новый президент США поддержит данную инициативу.

«Пришло время ввести смертную казнь и другие всевозможные законы, в которых я не сомневаюсь, что президент США поддержит нас», — призвал политик, обращаясь к Кнессету.

Предполагаемую победу Трампа также поприветствовал другой ультраправый представитель израильского правительства — министр финансов еврейского государства Бецалель Смотрич. Политик прокомментировал результаты выборов лаконичным постом в соцсети X (бывший Twitter) следующего содержания: «Боже, благослови Израиль. Боже, благослови Америку».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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