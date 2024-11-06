Ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что предполагаемая победа Трампа на президентских выборах США ознаменует для Израиля «полную победу» в войне с палестинцами.

«Пришло время для суверенитета, — заявил ультраправый министр, подразумевая аннексию палестинского Западного берега. — Пришло время для полной победы».

Министр нацбезопасности также призвал ввести смертную казнь для заключенных палестинцев. Бен-Гвир выразил уверенность в том, что старый-новый президент США поддержит данную инициативу.

«Пришло время ввести смертную казнь и другие всевозможные законы, в которых я не сомневаюсь, что президент США поддержит нас», — призвал политик, обращаясь к Кнессету.

Предполагаемую победу Трампа также поприветствовал другой ультраправый представитель израильского правительства — министр финансов еврейского государства Бецалель Смотрич. Политик прокомментировал результаты выборов лаконичным постом в соцсети X (бывший Twitter) следующего содержания: «Боже, благослови Израиль. Боже, благослови Америку».