ПОЛИТИКА
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Рашида Тлаиб и Ильхан Омар переизбраны в Конгресс США
Первые в истории Конгресса США мусульманки переизбраны в Палату представителей
Рашида Тлаиб и Ильхан Омар переизбраны в Конгресс США
Фото: Reuters / Others
6 ноября 2024 г.

На выборах в нижнюю палату Конгресса США конгрессвумен Рашида Тлаиб и Ильхан Омар — первые мусульманки в истории палаты Представителей США — снова одержали победу и будут представлять свои округа в американском парламенте.

Обе они представляют интересы мусульманских и этнических меньшинств, и их переизбрание укрепляет влияние голосов этих сообществ на национальном уровне.

Тлаиб, представляющая Мичиган, и Омар из Миннесоты, обе члены Прогрессивного крыла Демократической партии, известны своими активными позициями по вопросам социальной справедливости, прав человека и реформы системы здравоохранения. За прошедшие годы их работа и убеждения привлекли как многочисленных сторонников, так и критику, в основном из-за их жесткой позиции по международной политике, особенно в отношении прав палестинцев и критики израильской политики.

Ильхан Омар родом из Сомали — она эмигрировала в США в подростковом возрасте после того, как ее семья бежала из страны из-за гражданской войны. Рашида Тлаиб — дочь палестинских эмигрантов, она родилась и выросла в США в мусульманской семье.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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