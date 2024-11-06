ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Пока в США выбирают президента, Израиль убивает палестинцев в Газе
Израиль убил не менее 11 человек в Газе в ночь с 5 на 6 ноября, когда внимание большей половины мира было приковано к выборам президента США. Армия Израиля нанесла авиаудары по Джебалии, районам Аль-Туффах и Аль-Зерка в Газе. Израиль продолжает разрушительное наступление на Газу, убив с 7 октября 2023 года почти 43 400 человек и сделав эксклав непригодным для жизни.
Пока в США выбирают президента, Израиль убивает палестинцев в Газе / Others
6 ноября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us