Пока в США выбирают президента, Израиль убивает палестинцев в Газе

Израиль убил не менее 11 человек в Газе в ночь с 5 на 6 ноября, когда внимание большей половины мира было приковано к выборам президента США. Армия Израиля нанесла авиаудары по Джебалии, районам Аль-Туффах и Аль-Зерка в Газе. Израиль продолжает разрушительное наступление на Газу, убив с 7 октября 2023 года почти 43 400 человек и сделав эксклав непригодным для жизни.