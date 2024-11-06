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Эрдоган на саммите ОТГ: единый алфавит — знак нашего общего будущего
Мы устраним всевозможные препятствия между нами и подтвердим историческое объединение тюркского мира, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 11-м саммите Совета глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ). Среди основных целей для ОТГ турецкий лидер выделил внедрение единого тюркского алфавита в странах-участницах.
Эрдоган на саммите ОТГ: единый алфавит — знак нашего общего будущего / Others
6 ноября 2024 г.
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