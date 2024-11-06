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Президенты Турции и Азербайджана провели переговоры в Бишкеке
Президент Эрдоган подчеркнул важность развития двусторонних отношений и обсудил с президентом Азербайджана ключевые региональные проекты на полях саммита тюркских государств
Президенты Турции и Азербайджана провели переговоры в Бишкеке
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
6 ноября 2024 г.

В рамках 11-го саммита глав государств Организации тюркских государств в Бишкеке состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, в ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган отметил продолжающееся развитие турецко-азербайджанских отношений во всех сферах.

«Благодаря экономическим и стратегическим шагам наши двусторонние отношения достигнут превосходного уровня. В этом контексте особенно важна инициатива транскаспийского коридора Восток-Запад», — заявил турецкий лидер.

Президент Турции также выразил надежду на принятие важных решений на предстоящей 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Азербайджане.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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