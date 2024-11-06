В рамках 11-го саммита глав государств Организации тюркских государств в Бишкеке состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, в ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган отметил продолжающееся развитие турецко-азербайджанских отношений во всех сферах.

«Благодаря экономическим и стратегическим шагам наши двусторонние отношения достигнут превосходного уровня. В этом контексте особенно важна инициатива транскаспийского коридора Восток-Запад», — заявил турецкий лидер.

Президент Турции также выразил надежду на принятие важных решений на предстоящей 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Азербайджане.