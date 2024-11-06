В Сербии акция протеста переросла в массовые беспорядки перед мэрией

В сербском городе Нови-Сад акция протеста переросла в массовые беспорядки. Причиной возмущений стало обрушение 1 ноября навеса на местном вокзале, в результате чего погибли 14 человек. Протестующие пришли к зданию мэрии, забросали его камнями, разбили окна, разлили нечистоты и о ставили «кровавые следы» красной краской. Полиция применила против участников акции слезоточивый газ.