Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 11-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке, который прошел под девизом «Укрепление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех».

В начале выступления турецкий лидер поблагодарил Казахстан за председательство в организации и пожелал успехов Кыргызстану, принимающему эту роль. Эрдоган напомнил, что ОТГ отметила 15-летие своего создания, и в честь этого была выпущена памятная монета с девизом Исмаила Гаспринского «Единство в языке, мыслях и делах».

«Наша организация стала примером платформы, укрепляющей стабильность и процветание в евразийском регионе и за его пределами», — подчеркнул президент Турции.

Особое внимание в выступлении было уделено экономическому сотрудничеству. Эрдоган отметил, что совокупное население стран-участниц достигает 175 млн человек, а объем торговли превышает 1,2 трлн долларов. Он приветствовал завершение переговоров по Соглашению о цифровом экономическом партнерстве и скорое начало работы Тюркского инвестиционного фонда.

Важным достижением президент назвал согласование единого тюркского алфавита из 34 букв: «Наш общий алфавит - это символ нашей общей судьбы, общего будущего и нашей воли вместе идти в будущее».

Эрдоган отметил необходимость перехода всех стран-членов на новый алфавит: «Турция, Азербайджан и Турецкая Республика Северного Кипра к этому готовы. Было бы целесообразно, чтобы Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан также инициировали переход на новый алфавит».

По международной повестке Эрдоган высказался за мирное урегулирование на Южном Кавказе, призвал остановить геноцид в Газе, поддержал справедливое решение кипрского вопроса и выступил за дипломатическое урегулирование конфликта в Украине.

«Необходимо поддержать дипломатические усилия по установлению мира. Я считаю крайне важным, чтобы тюркские государства поддержали эти усилия», — заявил турецкий лидер.

В завершение Эрдоган подчеркнул необходимость продолжать работу над превращением наступающей эпохи в «век тюркского мира».

В саммите приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар и генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев. По завершении мероприятия состоялся торжественный ужин в честь глав государств и правительств.