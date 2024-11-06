Дональд Трамп одержал решительную победу на президентских выборах США, обеспечив себе более 270 голосов выборщиков. Экс-президент готовится стать первым республиканцем с 2004 года, выигравшим также и всенародное голосование.

«Мы получили беспрецедентный и мощный мандат», — заявил 78-летний Трамп в своей победной речи во Флориде.

Действующий вице-президент Камала Харрис потерпела сокрушительное поражение, не сумев выиграть ни в одном из семи ключевых колеблющихся штатов. Она отказалась выступать перед сторонниками в ночь выборов, что вызвало волну критики среди демократов.

Эксперты уже анализируют причины поражения. Линди Ли, высокопоставленный представитель Демократической партии из Пенсильвании, раскритиковала выбор Тима Уолца в качестве напарника: «Люди сегодня задаются вопросом, что было бы, если бы в паре с ней был Шапиро, а не только в контексте Пенсильвании... Шапиро, как умеренный политик, мог бы показать американцам, что она не тот либерал из Сан-Франциско, как ее называл Трамп».

Демократы также упрекают Харрис и в том, что она не смогла дистанцироваться от непопулярного Джо Байдена. В частности, в телешоу The View на вопрос о том, что бы она сделала иначе, чем Байден за последние четыре года, Харрис ответила: «Ничего такого не приходит на ум».

Однопартийцы раскритиковали и предвыборную стратегию Харрис. Бывший советник Обамы Ван Джонс указал на ошибочность ставки на звездные митинги: «Рабочим людям иногда приходится выбирать: пойти на крутой концерт и заплатить за няню или найти способ добраться до избирательного участка».

Симона Сандерс, бывший советник Харрис, подвела итог: «Мы должны прислушаться к тому, что говорят избиратели».