Лидеры двух ключевых держав Евросоюза - президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц - призвали к единству и координации действий ЕС в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

«Европейский Союз должен держаться вместе и действовать единым фронтом», — заявил Шольц после переговоров с Макроном. В свою очередь французский лидер написал в X, что Берлин и Париж будут работать над укреплением единой Европы «в рамках нового контекста».

Европейские лидеры обеспокоены несколькими аспектами будущей политики США. Трамп уже заявил, что ЕС «заплатит высокую цену» за недостаточные закупки американского экспорта. Он также планирует ввести 10-процентный тариф на весь импорт и 60-процентные пошлины на товары из Китая.

Особую тревогу вызывает позиция Трампа по Украине. Бывший президент критиковал масштабы американской поддержки и обещал завершить конфликт еще до вступления в должность, не объясняя, как именно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, единственный открыто поддержавший Трампа европейский лидер, уже заявил о необходимости пересмотра европейской поддержки Украины.

Глава немецкой дипломатии Аннaлена Бербок подчеркнула: «Мы должны мыслить масштабно и делать крупные инвестиции в европейскую безопасность».

Генсек НАТО Марк Рютте поздравил Трампа с победой и выразил надежду на сотрудничество. По мнению ряда европейских министров, возвращение Трампа потребует от Европы усиления ответственности за собственную безопасность.

В четверг в Будапеште состоится саммит европейских лидеров, где они впервые смогут обсудить ответ на победу Трампа, хотя, по мнению дипломатов, выработка полноценной стратегии потребует больше времени.