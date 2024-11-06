Гражданская оборона Ливана сообщила об обнаружении 30 тел и останков под обломками жилого дома в городе Барджа, в 33 километрах к югу от Бейрута, после израильского авиаудара. Поисковые работы продолжаются.

Вторничная атака была нанесена без предупреждения по району, который ранее не подвергался регулярным ударам. Израильские военные не прокомментировали этот авиаудар, цель атаки остается неясной.

«Мы надеемся, что там больше никого нет, но соседи говорят, что еще есть пропавшие без вести», — заявил представитель гражданской обороны Мостафа Данадж.

Согласно ливанским медикам, жертвами израильских атак с октября 2023 года стали более 3000 человек, еще более 13500 были ранены.

Тем временем в секторе Газа продолжаются массированные израильские бомбардировки. В Бейт-Лахии при ударе по зданию с перемещенными лицами погибли не менее 15 человек, включая мать с тремя детьми.

Ранее пять человек погибли при атаке на район Аль-Зарка к северу от города Газа. Агентства ООН предупреждают, что всем жителям северной части сектора Газа грозит неминуемая смерть из-за предполагаемого плана Израиля по уничтожению, истощению голодом или изгнанию оставшегося населения этого района.

По данным палестинских медиков, с начала блокады северной части сектора Газа в прошлом месяце погибли более 1800 человек. Всего с 7 октября 2023 года в результате израильского вторжения погибли около 43400 палестинцев, а сектор Газа стал практически непригодным для жизни.

На фоне этих событий палестинский президент Махмуд Аббас поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, выразив уверенность, что США под его руководством поддержат «законные стремления палестинского народа к свободе, самоопределению и государственности в соответствии с международным правом».