Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта из-за потери доверия в ходе военной кампании в секторе Газа. Галант и Нетаньяху неоднократно расходились во взглядах на ведение военной операции против Газы.

65-летний Галант, бывший генерал, сыграл ключевую роль в кровопролитной военной кампании в Газе, за что вместе с Нетаньяху может подвергнуться аресту по запросу Международного уголовного суда за возможные военные преступления.

После отставки Галант заявил в телевизионном обращении о необходимости освобождения израильских заложников: «Мы должны сделать это как можно быстрее, пока они еще живы... Это возможно, но потребует болезненных компромиссов. Государство Израиль сможет выдержать эти компромиссы, а армия Израиля сможет их обеспечить».

Бывший министр также поднял вопрос о военной службе на фоне сообщений об истощении военнослужащих после более года боевых действий: «Все должны служить в изарильской армии и вместе участвовать в миссии по защите Государства Израиль. Мы не должны допустить принятия в Кнессете коррумпированного и ущербного закона, который освободит десятки тысяч граждан от несения этого бремени».

Накануне отставки Галант подписал 7000 дополнительных приказов о призыве представителей ультраортодоксальной общины, которые исторически были освобождены от обязательной службы до решения Верховного суда в июне. Первая волна призыва 3000 ультраортодоксов в июле вызвала протесты в их общине.

Решение об увольнении Галанта вызвало массовые протесты в Израиле. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Тель-Авива, перекрыв главную автомагистраль города. Протестующие с израильскими флагами собрались вокруг костров, многие свистели и били в барабаны. Несколько тысяч человек также выражали свой протест у дома Нетаньяху в Иерусалиме. Израильские телеканалы показали столкновения протестующих с полицией.

«Увольнение Галанта в разгар войны - это акт безумия, — заявил лидер оппозиции Яир Лапид в соцсети X. — Нетаньяху продает безопасность Израиля и израильских солдат за позорное политическое выживание».

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал отставку «последним, что сейчас нужно Израилю».

На место Галанта должен прийти считающийся еще более радикальным Исраэль Кац, а другой соратник Нетаньяху, Гидеон Саар, станет новым министром иностранных дел. Отставка Галанта вступит в силу через 48 часов, а назначение новых министров требует одобрения правительства и Кнессета.

Примечательно, что Нетаньяху уже пытался уволить Галанта в марте 2023 года из-за разногласий по поводу реформы судебной системы. Однако тогда премьер был вынужден отменить это решение после массовых протестов по всей стране - события, получившего название «Ночь Галанта».

На фоне этих событий израильская армия продолжает блокаду северной части сектора Газа, заявляя, что пытается предотвратить перегруппировку ХАМАС. Палестинцы, однако, обвиняют Израиль в попытках оккупировать этот район и принудительно переместить его жителей.

По данным палестинских медиков, с начала блокады северной части сектора Газа в прошлом месяце погибли более 1800 человек. Доступ к продовольствию и другой гуманитарной помощи серьезно ограничен.

Всего с начала вторжения Израиля в Газу 7 октября 2023 года в результате израильских ударов погибли около 43400 палестинцев, а сектор Газа стал практически непригодным для жизни. Действия Израиля в блокированном эксклаве стали предметом рассмотрения в Международном суде ООН по обвинению в геноциде.