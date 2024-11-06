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Влиятельный республиканец назвал войну в Украине «патовой»
Возможный госсекретарь в будущей администрации Трампа высказался за завершение конфликта, отметив, что Украине потребуется век на восстановление
Влиятельный республиканец назвал войну в Украине «патовой»
Марко Рубио / Фото: Reuters / Others
6 ноября 2024 г.

Сенатор-республиканец Марко Рубио, которого рассматривают как вероятного кандидата на пост госсекретаря в администрации победившего на выборах Дональда Трампа, заявил в эфире Today, что военный конфликт в Украине зашел в тупик и требует завершения.

«Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть доведена до конца», – сказал сенатор от Флориды.

Комментируя позицию Трампа, который обещал прекратить боевые действия за 24 часа, Рубио отметил: «Не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть окончания войны». По его мнению, «Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну».

Высказывания Рубио прозвучали на фоне критики Трампом и его кандидатом в вице-президенты Джеем Ди Вэнсом масштабной американской помощи Украине.

По неофициальным данным, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, получив 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Республиканский кандидат победил в ключевых колеблющихся штатах - Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Висконсине, а также в более чем 20 других штатах.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой. Сам избранный президент заявил о своей победе и пообещал ежедневно бороться за «сильную, безопасную и процветающую Америку».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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