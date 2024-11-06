ПОЛИТИКА
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Трамп и Нетаньяху уже обсуждают «иранскую угрозу»
Премьер-министр Израиля провел 20-минутный разговор с накануне избранным президентом США, обсудив вопросы безопасности и «иранскую угрозу»
Трамп и Нетаньяху уже обсуждают «иранскую угрозу»
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
6 ноября 2024 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал одним из первых мировых лидеров, поздравивших Дональда Трампа с победой на президентских выборах США.

По информации канцелярии премьер-министра, предоставленной The Times of Israel, между политиками состоялся «теплый и сердечный» телефонный разговор.

«Премьер-министр поздравил Трампа с победой на выборах, и оба лидера договорились работать вместе для обеспечения безопасности Израиля, — сообщает канцелярия премьера. — Также были обсуждены вопросы иранской угрозы».

Беседа продолжалась около 20 минут. Ранее Нетаньяху уже разместил развернутое поздравление бывшему президенту в связи с его предстоящим возвращением в Белый дом.

Напомним, что по предварительным данным, Дональд Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, получив 277 голосов выборщиков при необходимых 270.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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