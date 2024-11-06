В среду цены на нефть завершили торги снижением на фоне укрепления доллара США и оценки потенциального влияния внешнеполитического курса избранного президента Дональда Трампа на мировые поставки нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 61 цент (0,81%) до $74,92 за баррель. Американская нефть WTI снизилась на 30 центов (0,42%) до $71,69.

Победа Трампа спровоцировала масштабные продажи, обрушившие цены на нефть более чем на $2 за баррель в начале торгов. Доллар США достиг максимума с сентября 2022 года.

«Вся первоначальная суета и энтузиазм продаж с тех пор угасли, и я думаю, что в краткосрочной перспективе есть больше возможностей для роста, чем для снижения», — отметил Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group.

Эксперты указывают на возможное возобновление санкций против Ирана и Венесуэлы при Трампе, что может сократить предложение на нефтяном рынке. Иран, член ОПЕК, производит около 3,2 млн баррелей в день, что составляет 3% мировой добычи.

Повысить цены на сырье также может позиция Трампа по Ближнему Востоку. По мнению аналитиков, его поддержка израильского премьер-министра Нетаньяху может усилить нестабильность в регионе.

По данным Управления энергетической информации США, запасы нефти в стране выросли на 2,1 млн баррелей до 427,7 млн баррелей за неделю, закончившуюся 1 ноября, превысив прогнозы аналитиков о росте на 1,1 млн баррелей.