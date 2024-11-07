Сегодня прошло 40 дней со дня гибели Хасана Насраллы, бывшего лидера движения «Хезболла». Новый глава организации Наим Касем выступил с речью в его память. В своей речи он отметил, что движение не рассчитывает на дипломатическое разрешение конфликта и не придает значения итогам выборов президента США, сообщает Sky News Arabia.

«Мы не опираемся на американские выборы, независимо от того, добьется ли Камала Харрис успеха или Дональд Трамп. Для нас это не имеет значения», — подчеркнул Наим Касем.

Он добавил, что выборы в США не изменят политический курс и не повлияют на действия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Мы не связываем свои ожидания с политическими событиями. «Хезболла» будет готова начать переговоры о прекращении огня только после того, как враг прекратит агрессию», — заявил он.

Касем также подчеркнул, что у «Хезболлы» есть десятки тысяч бойцов, подготовленных для сопротивления.

«Если враг делает ставку на войну на истощение, мы будем присутствовать, независимо от того, сколько времени это займет», — заявил Касем.

Нетаньяху стал одним из первых мировых лидеров, поздравивших Дональда Трампа с победой на президентских выборах США.

По информации канцелярии премьер-министра, предоставленной The Times of Israel, между политиками состоялся «теплый и сердечный» телефонный разговор.

«Премьер-министр поздравил Трампа с победой на выборах, и оба лидера договорились работать вместе для обеспечения безопасности Израиля, — сообщает канцелярия премьера. — Также были обсуждены вопросы иранской угрозы».

Беседа продолжалась около 20 минут. Ранее Нетаньяху уже разместил развернутое поздравление бывшему президенту в связи с его предстоящим возвращением в Белый дом.