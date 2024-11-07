Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах. Президент Турции также выразил надежду на развитие сотрудничества между Турцией и США в будущем.

По данным Associated Press, Трамп одержал убедительную победу, набрав 295 голосов выборщиков против 226 у действующего вице-президента Камалы Харрис. Для победы требовалось получить 270 голосов. Республиканская партия также укрепила свои позиции, получив большинство в Сенате - 52 места против 43 у демократов.

Харрис уже признала поражение и пообещала обеспечить мирную передачу власти. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2025 года.