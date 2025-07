Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США, выразив надежду на поддержание дружеских отношений и укрепление диалога. Об этом сообщили государственные СМИ Китая.

«Си Цзиньпин отметил, что история показала: сотрудничество между Китаем и США приносит пользу обеим странам, тогда как конфронтация ведет к потерям», — передал китайский телеканал CCTV, подчеркнув важность стабильных и здоровых отношений между государствами.

Пекин обеспокоен тем, что администрация Трампа может занять более жесткую позицию в отношениях с Китаем по сравнению с администрацией Байдена.

Перед выборами Министерство внутренней безопасности США объявило о запрете на импорт товаров китайских компаний Baowu Group Xinjiang Bayi Iron and Steel Co. Ltd и Changzhou Guanghui Food Ingredients Co. Ltd. Компании обвинили в использовании принудительного труда уйгуров.

Эти меры увеличили число организаций в Списке субъектов UFLPA до 75. Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA) регулирует данный список.

Ранее в этом году президент США Джо Байден подписал закон, который обязал китайскую компанию ByteDance в течение шести месяцев выйти из капитала приложения TikTok.

Напомним, что во время предыдущей каденции Трампа, в январе 2019 года, Министерство юстиции США обвинило Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу в сговоре для обхода санкций против Ирана. Huawei сотрудничала с Тегераном через дочернюю компанию, а Мэн Ваньчжоу находилась под арестом в Канаде с декабря 2018 года.

Одним из главных источников напряженности в отношениях США и Китая остается ситуация с Тайванем.

На последней встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и его китайского коллеги Ван И обсуждались также споры между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море и вопрос Тайваня.

«США будут продолжать предпринимать необходимые действия для защиты наших интересов и ценностей, а также интересов и ценностей наших союзников и партнеров, в том числе в области прав человека», — заявил Блинкен во время встречи.