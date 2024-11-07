В ночь на 7 ноября российские военные нанесли удары по территории Украины с использованием дронов «Шахед». По данным местных властей, в Киеве и Одессе в результате падения беспилотников начались пожары. Воздушная тревога была объявлена в девяти областях страны.

В Киеве пострадали дома в пяти районах. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе обломки сбитого дрона вызвали пожар на станции технического обслуживания. В соседнем жилом доме взрывной волной выбило окна в некоторых квартирах. По словам мэра, никто не обращался за медицинской помощью.

Позже стало известно о пожаре в Печерском районе, где загорелись верхние этажи многоэтажного дома. Идет эвакуация жителей. Киевская городская военная администрация подтвердила, что пожар начался из-за обломков сбитого дрона.

Еще один пожар был зафиксирован в Соломенском районе, где обломки упали во двор частного дома. В другом месте в этом же районе загорелось нежилое помещение. Виталий Кличко сообщил о госпитализации пострадавшего с территории предприятия.

Также в Соломенском районе загорелось частное медицинское учреждение, где проводится эвакуация. В Оболонском районе горят верхние этажи бизнес-центра, а в Подольском районе — двухэтажный частный дом.

В Одессе дроны повредили многоквартирный дом. На видео, опубликованных в местных телеграм-каналах, видно пожар на первом этаже девятиэтажки. Во всем здании выбиты окна, повреждены стоявшие рядом автомобили. По предварительным данным, один человек получил ранения.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.