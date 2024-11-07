Вице-президент Камала Харрис выступила в среду перед своими сторонниками в Университете Говарда в Вашингтоне, призвав их принять результаты президентских выборов и пообещав обеспечить мирную передачу власти избранному президенту Дональду Трампу.

«Я знаю, что люди испытывают сейчас целую гамму эмоций. Я понимаю это. Но мы должны принять результаты этих выборов, — заявила Харрис в своем выступлении. — Сегодня я поговорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде с переходным периодом».

«Это не то, чего мы хотели, не то, за что боролись, не то, за что голосовали», — отметила Харрис, признав глубокое разочарование многих своих сторонников. При этом она призвала демократов не опускать руки: «Если мы вступаем в темные времена, давайте наполним небо светом миллиарда звезд — светом оптимизма, веры, правды и служения».

Победа Трампа ознаменовала исторический камбэк после поражения в 2020 году. Республиканская партия также укрепила свои позиции, получив контроль над Сенатом с перевесом 52-43. Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года, церемонию приведения к присяге в Капитолии будет проводить Камала Харрис.