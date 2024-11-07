Меньше всего победе республиканца Дональда Трампа радовались в Иране. Четыре года президентства Трампа были кошмаром для иранской экономики: республиканец обвалил нефтяной экспорт страны, сведя его до абсолютного минимума в 2020 году.

Возвращение Трампа в Белый дом может означать ужесточение позиции в отношении экспорта иранской нефти с целью ограничения доходов Тегерана. По оценке Reuters, ужесточение санкций может привести к сокращению экспорта иранской нефти на 1 млн баррелей в сутки (сейчас Иран в среднем добывает 1,7 млн баррелей в день).

Опрошенные изданием аналитики считают, что Трампу может быть трудно добиться этого без сотрудничества Китая — Пекин с 2019 года стал основным покупателем иранской нефти и сопротивляется санкциям США.

Кроме того, ограничения, вероятно, приведут к росту мировых цен на нефть, но внутренняя политика Трампа может уравновесить это влияние. Экономическая программа республиканца включает потенциальные тарифы на китайские товары.

Выиграть от политики Трампа может неожиданно Россия. По оценке экспертов, республиканец готов ослабить санкции в отношении российской нефти — это может повлиять на глобальное предложение и сбалансировать цены.

В Пекине, тем не менее, вряд ли признают санкции США против Ирана. Напротив, КНР может углубить связи с Ираном и другими странами БРИКС, что потенциально снизит зависимость стран блока от доллара.

Эксперты предупреждают, что полномасштабная торговая война между США и Китаем, вызванная заградительными тарифами и антииранскими санкциями, может привести к снижению мирового ВВП и спроса на нефть. А это ослабит любые скачки цен, вызванные сокращением экспорта из Ирана.

Специалист по энергетической стратегии Клэй Сейгл в беседе с Reuters отмечает: хотя ужесточение санкций против Ирана может привести к росту цен на нефть, «торговая война с Китаем снизит спрос и цены».