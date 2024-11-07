Германия готовится к досрочным выборам после того, как канцлер Олаф Шольц отправил в отставку одного из трех главных партнеров коалиции — министра финансов Кристиана Линднера.

Причина — непреодолимые разногласия по экономическим реформам и бюджетной политике. Это решение фактически разрушает коалиционное правительство, состоящее из социал-демократов Шольца (СДПГ), партии Зеленых и Свободной демократической партии (СвДП) Линднера.

Распад коалиции последовал за ожесточенными спорами об экономических приоритетах. Линднер, известный своим финансовым консерватизмом, оказался решительнее Шольца: настаивал на снижении налогов и сокращении расходов на климатическую политику для стимулирования роста. В отличие от него, СДПГ и Зеленые стремились сохранить социальные расходы и поддержать немецкую промышленность на фоне растущих экономических проблем.

Ключевые разногласия:

— Дефицит бюджета на 2025 год: дефицит в размере не менее €2,4 млрд требовал немедленных решений. Шольц медлил с решением.

— Снижение налогов против социальных расходов: призыв Линднера к сокращению налогов противоречил приоритетам СДПГ и Зеленых — обе партии хотели сохранить социальные гарантии.

— Помощь Украине: Шольц призвал ослабить ограничения на расходы для увеличения поддержки Украины, против чего выступил Линднер.

— Климатическая политика: Линднер выступал за сокращение усилий по борьбе с изменением климата, что противоречило целям коалиции.

— Стимулирование экономики: расхождение во взглядах на меры по оздоровлению ослабевающей экономики Германии. Тут консерватор Линднер оказался куда более современным, чем остальные партнеры коалиции, и предложил резкие меры для спасения немецкой экономики — но канцлер не решился.

Что ждет Германию теперь? 15 января Шольц решил провести вотум доверия правительству. Если он его провалит, то досрочные выборы, скорее всего, состоятся уже в марте. В опросах общественного мнения лидирует главная оппозиционная партия — Христианско-демократический союз (ХДС). На втором месте — ультраправая «Альтернатива для Германии».

Выбор времени для развала коалиции добавляет беспокойства: Германия оказалась в самой уязвимой ситуации после победы Дональда Трампа на выборах в США и готовится к потенциальной торговой войне.