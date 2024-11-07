Связи между Казахстаном и Францией перешли на стратегический уровень. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 ноября во время своего первого государственного визита во Францию. Пресс-служба Акорды привела слова Токаева, в которых он назвал Францию «близким и надежным партнером» в Европейском Союзе и подчеркнул, что планирует вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.

«В прошлом году торговый оборот двух стран составил $4,2 млрд. А в этом году мы достигли этого показателя за 9 месяцев. Франция занимает шестое место по объему инвестиций в нашу страну. Французские компании, в том числе такие гиганты, как Alstom, Total Energies, Air Liquide, Orano, Vicat, Danone, Lactalis, вложили значительные средства в Казахстан, их общий объем достиг порядка $19,5 млрд. Укрепляется взаимодействие в нефтегазовой, горнодобывающей, промышленной, строительной, авиационной, машиностроительной сферах и в здравоохранении», — подчеркнул Токаев.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь подчеркнул, что отношения с Казахстаном имеют важное значение и базируются на соблюдении принципов Устава ООН, территориальной целостности и защите прав человека. Он отметил, что сотрудничество с Казахстаном позволит совместно решать глобальные вызовы, такие как изменение климата и борьба с терроризмом, и откроет новые перспективы для обеих стран.

По итогам переговоров Токаев и Макрон приняли совместную декларацию, в которой согласились расширять сотрудничество в сферах энергетики, включая атомную, а также в области критических минералов, промышленности, транспорта и аэрокосмических технологий.

Макрон выразил готовность содействовать достижению целей Казахстана в области энергетического суверенитета и декарбонизации экономики, а также поддержал любые решения по развитию гражданской атомной энергетики в стране.

Ранее французские СМИ сообщали, что обсуждение атомной энергетики будет одним из ключевых вопросов визита. Électricité de France (EDF), крупнейший оператор атомных электростанций в мире, заинтересован в проекте строительства АЭС в Казахстане. В ходе визита Токаев встретился с генеральным директором EDF Люком Ремоном и сообщил, что рассматривается идея создания международного консорциума для реализации проекта. Ремон подтвердил заинтересованность компании в продолжении сотрудничества с «Казатомпромом» и предложил идеи для проектов в сфере возобновляемой энергетики.

В результате переговоров подписали 36 документов о сотрудничестве, в том числе 14 коммерческих соглашений на сумму $2,2 млрд.