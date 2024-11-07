Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) 6 ноября, заявил, что единственный путь к решению ближневосточного конфликта — это создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года.

Мирзиёев подчеркнул, что международная обстановка в последние месяцы значительно ухудшилась.

«Речь прежде всего идет о продолжающейся на Ближнем Востоке несправедливой войне и наблюдающихся двойных стандартах. Ничем невозможно оправдать беспрецедентную гуманитарную трагедию в секторе Газа и Ливане, разрушительные атаки против мирного населения, особенно гибель невинных детей, стариков и женщин. Мы также решительно осуждаем действия, направленные на ограничение деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам», — заявил президент.

Мирзиёев выразил надежду, что на предстоящем саммите арабо-мусульманских государств в Эр-Рияде удастся найти конструктивное политическое решение этой проблемы.

По данным палестинских медиков, с начала блокады северной части сектора Газа в прошлом месяце погибли более 1800 человек. Всего с 7 октября 2023 года в результате израильского вторжения погибли около 43400 палестинцев, а сектор Газа стал практически непригодным для жизни.