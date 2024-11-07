Камала Харрис признала свое поражение на выборах и призвала продолжать борьбу

Хотя я признаю поражение на выборах, я не отказываюсь от борьбы, которая подпитывала эту кампанию, заявила кандидат от демократов и вице-президент США Камала Харрис в своей речи, произнесенной в Университете Говарда в Вашингтоне. Она призвала своих сторонников продолжать борьбу за «свет надежд Америки» и сказала, что позвонила избранному президенту Трампу, поздравила его с победой и пообещала участвовать в «мирной передаче власти».