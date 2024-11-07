ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Камала Харрис признала свое поражение на выборах и призвала продолжать борьбу
Хотя я признаю поражение на выборах, я не отказываюсь от борьбы, которая подпитывала эту кампанию, заявила кандидат от демократов и вице-президент США Камала Харрис в своей речи, произнесенной в Университете Говарда в Вашингтоне. Она призвала своих сторонников продолжать борьбу за «свет надежд Америки» и сказала, что позвонила избранному президенту Трампу, поздравила его с победой и пообещала участвовать в «мирной передаче власти».
Камала Харрис признала свое поражение на выборах и призвала продолжать борьбу / Others
7 ноября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us