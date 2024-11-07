Еще до начала российско-украинской войны в Европе стал популярным термин Putinversteher. Так называли тех политиков, которые умели понимать логику президента РФ Владимира Путина и считались своего рода парламентерами между Европой и Москвой. Теперь этот термин превратился в Trumpversteher — те, кто умеют понимать логику новоизбранного президента США Дональда Трампа и могут потенциально замолвить перед ним слово.

Главный европейский «‎пониматель»‎ республиканца — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который продолжал поддерживать Трампа даже после его поражения на выборах 2020 года. В июле 2024-го Орбан одним из первых европейских политиков отправился в резиденцию Трампа во Флориде, перед этим заехав в Киев, Москву и Пекин.

6 ноября, еще до оглашения итогов выборов президента США, Виктор Орбан поздравил Трампа с победой. Политик заявил, что планирует тесно сотрудничать с избранным президентом Дональдом Трампом после его возвращения в политику. В заявлении в социальных сетях Орбан сообщил, что он уже побеседовал с республиканцем.

«У нас большие планы на будущее!» — написал Орбан в Твиттере после своего первого разговора с Трампом после выборов.

Поскольку Орбан теперь позиционируется как ключевой союзник в Европе, уже 7 ноября лидеры Евросоюза собираются на срочный саммит в Будапеште, чтобы обсудить последствия победы Трампа.

Дружба республиканца и венгерского премьера началась еще во время последнего президентского срока Трампа. Орбан назвал американского лидера «великим человеком», который для некоторых «слишком силен».

Во время президентских дебатов 2020 года Трамп похвалил Орбана как одного из «самых уважаемых людей» в мире. CBS News также сообщили, что Орбан тайно поддерживал усилия Трампа по переизбранию, и некоторые предположили, что их взаимное восхищение может сформировать внешнюю политику второго срока Трампа. Вполне возможно, что Венгрия станет одной из главных союзниц США в Европе.