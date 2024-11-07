В результате атак израильской армии на различные районы сектора Газа погибли 11 палестинцев, многие получили ранения. Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

В центральной части сектора, в лагере беженцев Нусейрат, обстрел жилого дома привел к гибели двух человек, включая ребенка. Очевидцы также сообщили, что Израиль нанес удар по группе людей возле стадиона на западе города Газа, где погибли не менее четырех палестинцев.

Телеканал «Аль-Акса» передал, что израильский разведывательный самолет атаковал группу граждан у мечети Хайфа в районе Талль-аз-Затер на севере Газы. В результате этой атаки погибли пять палестинцев.

В городе Дженин и одноименном лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан израильские военные открыли огонь во время рейдов. Погиб палестинец Абдулла Ас-Саади, которого доставили в больницу с тяжелым огнестрельным ранением, но спасти его не удалось, сообщили в Палестинском Красном Полумесяце.

Рейды, начавшиеся утром, продолжаются. Израиль усилил давление на оккупированные территории после начала масштабных атак на сектор Газа 7 октября прошлого года, что привело к увеличению числа рейдов, задержаний и нападений.