Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что парламент прорабатывает меры, направленные на тех, кто, находясь за границей, высказывается негативно о России, но не включен в список «иностранных агентов». Об этом он написал 7 ноября в своем телеграм-канале.

Спикер отметил, что рассматриваются меры, которые позволят ограничить возможность обогащения за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося в России, а также средств, получаемых от их продажи.

Кроме того, Володин сообщил, что разрабатывается законопроект, регулирующий порядок выплаты средств людям, признанным «иностранными агентами», за интеллектуальную деятельность. Особый порядок предполагается в отношении доходов, получаемых от использования произведений науки, литературы и искусства, исполнения и фонограмм, радиопередач, телеэфиров, а также изобретений и товарных знаков.

Согласно предложению, все доходы «иноагентов» от их творчества будут зачисляться на специальный рублевый счет, через который они смогут получать средства.

«Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции (нападение России на Украину — прим. ред.), не должны обогащаться за счет нашей страны», — подчеркнул Володин.

Спикер добавил, что рассмотрение законопроекта о выплатах «иноагентам» может начаться уже на следующей неделе (с 11 по 17 ноября). Сроки обсуждения инициативы о релокантах пока не определены.

О намерении ограничить выплаты вознаграждений «иноагентам» за авторские права Вячеслав Володин заявлял еще в марте.