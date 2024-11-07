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Лондон вводит новые санкции
Великобритания расширила свой санкционный список, добавив 46 новых организаций и лиц, связанных с Россией
Лондон вводит новые санкции
Великобритания внесла в санкционный список 46 организаций связанных с РФ / Фото: Reuters
7 ноября 2024 г.

Великобритания внесла в санкционный список еще 46 организаций и физических лиц, связанных с Россией. Среди них оказались факторинговая компания «Зенит Финанс», участвующие в боевых действиях в Украине футбольные фанаты «Эспаньолы», производитель электронных компонентов «Элесар-групп» и конструкторское бюро «Навис».

Кроме того, британские санкции распространились на китайские компании, которые якобы сотрудничают с российским военным производством.

Санкции затронули также членов «ЧВК Вагнера» и ее преемника «Африканский корпус». А также их командиров, участвующих в военных действиях в Африке.

Денис Сергеев, которого британские власти обвиняют в причастности к отравлению «Новичком» в Солсбери в 2018 году, также попал под ограничения. Согласно данным властей, он играл координирующую роль в Лондоне и оказывал поддержку в подготовке и применении химического оружия.

Санкции предусматривают заморозку активов, запрет на сотрудничество с фигурантами списка и закрытие въезда в Великобританию для физических лиц.

США и европейские страны продолжают вводить санкции против российских организаций и отдельных лиц в ответ на действия России в Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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