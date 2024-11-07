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Канада готовится к бегству мигрантов из США
Премьер-министр Квебека Франсуа Лего призвал правительство Канады принять срочные меры для защиты границ от возможного наплыва мигрантов после победы Дональда Трампа на выборах в США
Канада готовится к бегству мигрантов из США
Наплыв мигрантов в Канаду может быть значительным / Фото: Reuters
7 ноября 2024 г.

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил на брифинге, что Канада должна принять срочные меры для защиты своих границ от «крупного притока мигрантов» после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он подчеркнул важность выполнения федеральным правительством своих обязательств по обеспечению безопасности на границе.

Лего отметил, что наплыв мигрантов в Канаду может быть значительным, особенно учитывая, что Квебек имеет общую границу с четырьмя американскими штатами.

Вице-премьер Канады Кристи Фриланд выступила с заявлением, чтобы успокоить общественность после слов Лего. Она подчеркнула, что правительство полностью осознает важность пограничной безопасности и контроля над тем, кто въезжает в страну.

Национальная полиция Канады сообщила о наличии плана действий в чрезвычайных ситуациях, включая усиление контроля на границе в случае роста потока мигрантов.

В США насчитывается около 11 млн нелегальных мигрантов. В своей предвыборной кампании Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, пообещал депортировать всех нелегальных мигрантов.

«Мы не оставляем их в стране, мы их вывозим. Я думаю, Национальная гвардия сможет это сделать. Если бы они не смогли, я бы использовал армию», — сказал он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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