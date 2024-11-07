Движение «Ансарулла» (хуситы) в интервью Newsweek заявило, что избранный президент США Дональд Трамп может предотвратить дальнейший ущерб американской экономике, если обуздает продолжающуюся войну Израиля в секторе Газа.

Йеменская группировка, начавшая беспрецедентное наступление на международное судоходство после израильского вторжения в палестинский эксклав, подчеркнула экономические последствия своих действий.

«Америка платит экономическую и военную цену из-за поддержки агрессии в Газе и нападений на Йемен в интересах Израиля», – заявил представитель «Ансарулла», добавив, что «американский гражданин несет бремя высоких цен из-за политики администрации в отношении нашей страны».

Хуситы выразили скептицизм относительно обещаний Трампа прекратить глобальные конфликты. «Вопрос остается открытым: продолжит ли Трамп ту же политику и продолжится ли американская агрессия против Йемена? Если да, то американская экономика понесет еще больше потерь», – предупредил источник.

В среду состоялся телефонный разговор между Трампом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в ходе которого они договорились «работать вместе для безопасности Израиля» и обсудили «иранскую угрозу». При этом Трамп в своей победной речи подчеркнул поддержку арабских и мусульманских избирателей и заявил, что намерен «останавливать войны, а не начинать их».