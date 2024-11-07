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Лукашенко: Мы выдвинем Трампа на Нобелевскую премию
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал итоги выборов в США и успех Дональда Трампа, назвав его победу «личным подвигом»
Лукашенко: Мы выдвинем Трампа на Нобелевскую премию
Президент Беларуси Александр Лукашенко / Фото: Reuters
7 ноября 2024 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, что если вновь избранному президенту США Дональду Трампу удастся прекратить войны, в том числе конфликт в Украине, ему стоит присвоить Нобелевскую премию мира. Об этом Лукашенко рассказал во время посещения III Чемпионата по колке дров среди представителей СМИ, передает пресс-служба главы государства.

«Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошелся. И прошелся после того, как он уже поработал вроде бы неудачно. Вроде бы неудачно. Поэтому это его личный подвиг во имя американского народа, он молодец с этой точки зрения. Камала — героическая женщина, и ей не надо плакать. Я сегодня посмотрел, переживает: проиграла», — отметил белорусский президент.

Лукашенко также отметил, что демократы после поражения не призывали своих сторонников к протестам, что, по его мнению, должно стать уроком для оппозиции.

«Проиграли — будем работать дальше. Это со стороны Демократической партии хороший пример для всего мира», — подчеркнул он.

Президент напомнил, что Трамп обещал во время своей кампании прекратить войны.

«Если он это сделает, мы направим петицию на Нобелевскую премию», — заявил Лукашенко. Он также выразил мнение, что главным соперником США в будущем может стать не Китай, а Европа, «учитывая изменения в мире».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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